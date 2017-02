Simon Poulsen: Selvfølgelig skulle jeg tilbage

Af Frederik Palle

Det sker ikke så ofte, at danske landsholdsspillere kommer tilbage til Superligaen og da slet ikke til Sønderjyske. Simon Poulsen kunne dog ikke sige nej til muligheden for at komme tilbage til klubben, som bragte karrieren i gang.

- Jeg har altid vidst, at jeg skulle komme tilbage til den klub og landsdel, som jeg holder så meget af, og timingen var bare god for mig og min familie, forklarer Simon Poulsen til P4 Syd.

- Timingen var god i forhold til min situation nede i klubben. Der var ikke udsigt til den store spilletid, og så skal man gøre op med sig selv, om man vil blive i udlandet, eller om man gerne vil hjem. Valget på at tage hjem nu var det rigtige, siger den hurtige back.

Jeg var en ung gut

Det er ikke blevet til meget spilletid på det seneste for Simon Poulsen i PSV Eindhoven i en periode, hvor skader også har spillet en rolle. I 2016 var det for det meste spilletid på deres reservehold.

Han er dog sikker på, at han kan give en del til Sønderjyske.

- Da jeg forlod klubben var jeg en ung gut. Et talent. Nu kommer jeg hjem som en lidt ældre herre. En erfaren spiller med masser af international erfaring. Det er klart, at jeg skal være en spiller, som de unge kan læne sig lidt op ad både på og uden for banen, siger Simon Poulsen.

Simon Poulsen har også spillet for FC Midtjylland i Superligaen.