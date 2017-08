Af Morten Bjerregaard

Det imødesete 'New Firm'-opgør mellem Brøndby og FCK fik en skandaløs afslutning, da kampen i overtiden blev afbrudt 20 minutter efter sammenstød mellem FCK-tilhængere og politiet.

Urolighederne opstod på Brøndby Stadion, hvor der i FCK-tilhængernes udebaneafsnit i første omgang opstod sammenstød mellem fans og vagter. Det skete to minutter inde i kampens overtid kort efter, at Brøndbys Simon Tibbling scorede kampens enlige mål.

Umiddelbart efter rykkede politiet ind, og urolighederne eskalerede yderligere.

Københavns Vestegns Politi oplyser til DR Nyheder, at man foreløbigt har anholdt fire personer.

- Én er anholdt for besiddelse af slagvåben, én for vold og to for vold mod politifolk. Vi har derudover en række sager om vold mod politifolk. Vi har endnu ikke overblik over, om der er betjente, der er kommet til skade, lyder det fra Claus Buhr, fra Københavns Vestegns Politis kommunikationsafdeling.

FCK-direktør Anders Hørsholt kalder urolighederne for "uacceptabel og pinlig adfærd."

- Det er totalt uacceptabelt og pinligt at opleve den slags. Der er ingen undskyldning for at opføre sig sådan eller angribe politi eller andre på stadion. Det er en skændsel, og vi vil nu sammen med alle relevante parter gøre vores til at finde frem til dem, der har været involveret, så de får deres straf, siger Anders Hørsholt på klubbens hjemmeside.

Også Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, så rystet til, da urolighederne mellem FCK-tilhængere og politiet udviklede sig.

- Det viser, hvor skrøbeligt det hele er, når man afholder sådanne store arrangementer. Der har været en fantastisk stemning på stadion hele dagen, men den bliver ødelagt af 25-50 idioter, der ødelægger det for alle andre, siger Troels Bech til TV3+.

Brøndby vandt kampen 1-0 og rykker med sejren op på andenpladsen i Superligaen.