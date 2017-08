Sønderjyske tæver tamme AGF

Med en stærk indledning på kampen kom Sønderjyske hurtigt tilbage på vejen mod sejr, da det mandag aften blev til tre lune point via en 3-0-sejr hjemme over AGF i Alka Superligaens fjerde spillerunde.

Kees Luijckx, Mikael Uhre og Philip Zinckernagel stod for Sønderjyskes scoringer.

Læs også: Steen gik ind foran voldelige FCK-fans: Det virker bedre med intern autoritet

Sejren betyder, at Sønderjyske kravler op på fjerdepladsen med syv point, mens AGF bliver på tiendepladsen med tre point.

Værterne fra Sønderjyske spillede bedst i første halvleg og dominerede i store perioder.

Hjemmeholdet lignede generelt et hold, der ville gøre alt for at vaske sidste uges 1-2-nederlag til FC Helsingør af sig, og en tidlig scoring lå og lurede i kampens indledning.

Efter bare seks minutter kom føringsmålet til hjemmeholdet, da hollænderen Kees Luijckx kom højest på et hjørnespark og bragte Sønderjyske på 1-0.

Fuld kontrol

Herefter virkede hjemmeholdet i god kontrol, og det udmøntede sig i flere store chancer, hvor blandt andre Philip Zinckernagel og Christian "Greko" Jakobsen var tæt på at udbygge føringen.

Kort før pausen måtte AGF’erne skifte anfører Morten "Duncan" Rasmussen ud med en skade, men det ændrede ikke på, at Sønderjyske kunne gå til pause med en 1-0.

Læs også: Uroplaget politikreds må afsætte mere end 1.000 betjente til fodbold: Selvfølgelig kan vi mærke det

Sønderjyske fortsatte de gode takter efter pausen, og med fem minutter spillet lå læderet igen i nettet efter en scoring fra Mikael Uhre.

I det 63. minut fik Philip Zinckernagel lov til at spadsere igennem AGF-feltet, og den mulighed omsatte han til en scoring til 3-0.

Kampen sluttede med en 3-0-sejr til Sønderjyske, der i næste runde møder Lyngby på udebane, mens AGF får besøg af OB.

/ritzau/