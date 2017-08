Sprudlende FCN banker Lyngbys ni mand

FC Nordsjælland har maksimumpoint efter fire spillerunder i Alka Superligaen og topper derfor tabellen, efter holdet søndag slog lokalrivalen Lyngby med 4-1 i et underholdende derby.

Lyngby blev for anden uge i træk ramt af en kostbar udvisning tidligt i anden halvleg.

Og ligesom i 3-5-nederlaget mod Brøndby senest blev det afgørende for kampens udvikling.

Det var højreback Oliver Lund, der ved stillingen 1-1 efter 52 minutter på kanten af feltet trak i nødbremsen, da gæsternes Emiliano Marcondes slap igennem.

Kort efter det røde kort gav Lyngby-keeper Mikkel Andersen en returbold på Mathias Jensens langskud, og Marcondes omsatte returbolden til en 2-1-scoring.

Lyngby var tæt på en 2-2-udligning, men overliggeren tog fra for FCN, og kort efter udnyttede holdet den ekstra plads til at øge føringen til 3-1 ved Mathias Jensen.

4-1 kom på straffespark ved Ernest Asante kort før tid efter en episode, der reducerede Lyngby til ni mand, da Michael Lumb fik sit andet gule kort.

Asante nu topscorer

FC Nordsjællands 12 point gør det unge mandskab til førerhold i Superligaen. Tre point foran AC Horsens på andenpladsen. Lyngby har tre point og er en del af bunden efter tre liganederlag i træk.

Medregnet de europæiske kampe mod russiske FK Krasnodar har David Nielsens tropper nu tabt sine seneste fem kampe.

Lyngby startede ellers opgøret aggressivt og matchede fuldt ud FC Nordsjælland i første halvleg, hvor forsvarsspilleren Hallgrímur Jónasson bragte de kongeblå foran efter ni minutters spil.

Lyngbys frontløber Jeppe Kjær havde et par store muligheder for at øge til 2-0, men i stedet udlignede FC Nordsjælland efter et kvarter.

Emiliano Marcondes trykkede af, og Ernest Asante rettede intelligent bolden af, så den strøg i mål bag en prisgivet Mikkel Andersen.

Ghaneseren har med søndagens to træffere lavet fem mål i sæsonen, hvilket gør ham til Superligaens topscorer.

/ritzau/