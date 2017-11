Ståle forstærker sig med gammel kending

Den 55-årige nordmand Bård Wiggen er blevet hyret af FC København som assistenttræner fra nytår og frem til sommeren 2020.

Wiggen afløser Johan Lange, der vender tilbage på fuld tid som teknisk direktør, mens Mikael Antonsson fortsætter som anden assistenttræner.

FCK, som er inde i en resultatmæssig krise i Superligaen, har været på udkig efter en assistenttræner, siden samarbejdet med Brian Priske stoppede tidligere i år.

Dermed vil Wiggen være tilbage i FCK, hvor han tidligere var assistenttræner fra 2008 til 2011.

- Bård har været på kandidatlisten hele tiden. Han har netop opsagt sin stilling som sportschef i Viking og har haft et stærkt ønske om at komme tilbage på træningsbanen.

- Derfor var timingen rigtig nu, siger FCK-manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

- Bård og jeg har kendt hinanden, siden vi tog vores træneruddannelse sammen i Norge for mange år siden, så vi kender hinandens styrker og svagheder indgående.

- Han er en fagligt stærk træner med en stor viden om måden, vi arbejder på i FC København, og den kultur, vi ønsker i klubben, siger Solbakken.

Motiveret og inde i sagerne

Bård Wiggen, som havde en aktiv spillerkarriere i blandt andet Rosenborg, ser frem til udfordringen i FCK.

- Jeg havde en fantastisk tid, da jeg senest var i København, så jeg ser meget frem til at komme tilbage til både klubben og byen.

- Jeg kender Ståle og en stor del af staben indgående, og det vil hjælpe mig til at komme hurtigt ind i tingene.

- Jeg har været væk fra trænergerningen i lidt tid, men er meget motiveret for at vende tilbage til træningsbanen, og gøre hvad jeg kan for at hjælpe klubben til at opnå sine mål, siger Wiggen.

Den kommende assistent mener desuden, at FCK er Nordens største klub med en spændende trup og et stærkt sportsligt setup.

