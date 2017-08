Steen gik ind foran voldelige FCK-fans: Det virker bedre med intern autoritet

Af Michael Ørtz Christiansen

Der var hætteklædte voldsmænd foran Steen Pramming og kampklædte betjente bag ham, da han i går aftes trådte cirka fem trin ned på Brøndby Stadions udebaneafsnit.

Kort forinden var gruppen foran ham - en fraktion af voldelige fodboldfans fra FC København - gået til angreb på politiet.

Og de gjorde klar til at gøre det igen.

- De prøvede at vifte mig væk, men jeg blev stående, og så gik de tilbage. Jeg tænkte, at de skulle beroliges, så jeg prøvede med en myndig stemme at sige til dem, at de skulle stoppe, fortæller Steen Pramming.

Hans opfodring blev mødt med en modopfordring, som gik på, at han skulle skride. Men det gjorde Steen ikke.

Jeg var ikke bange. Overhovedet ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke var det, men jeg tænkte mest på, om mit halstørklæde vendte rigtigt. steen pramming

- Så kom en af mine gode venner ned og stillede sig ved siden af mig. Der fik jeg en fornemmelse af, at det virkede.

- Jeg skulle gøre et eller andet

Steen Pramming er FCK-fan og har været det siden klubbens dannelse i 1992. I går var han trukket i sin lilla udebanetrøje for at se sit hold spille i Brøndby.

Da Steen stiller sig imellem de voldelige fans og politi er det formentlig med til at lægge en dæmper på den vold, der blev skudt i gang med Brøndbys scoring til 1-0 i slutningen af kampen. Der kom ikke flere angreb på politiet, efter at Steen og hans ven gik imellem.

Hvorfor gjorde du det?

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det, men jeg fik en følelse af, at det var ved at eskalere. Som jeg så det, var FCK-fraktionen ved at lægge an til et nyt angreb på politiet, og så ville det blive rigtig voldeligt. Jeg tænkte, at jeg skulle gøre et eller andet, og så gik jeg ned og stillede mig og tænkte, at det kunne få gassen til at gå af ballonen.

- Jeg havde en fornemmelse af, at de ikke ville kaste noget imod et FCK-flag, og at det kunne dæmpe dem lidt, at jeg viste fanen.

Med et FCK-halstørklæde hevet over hovedet gik han imellem voldsmænd og politi.

Jeg tror på, at intern autoritet virker bedre på de her unge mænd eller store drenge, som jeg vil kalde dem. Det er ikke det rigtige at sende politiet mod dem STEEN PRAMMING

- Jeg var ikke bange. Overhovedet ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke var det, men jeg tænkte mest på, om mit halstørklæde vendte rigtigt. Det ville virke lidt latterligt, hvis tallene var vendt på hovedet, siger Steen Pramming.

Dagens helt i skysovs

50-årige Steen Pramming, der er musiklærer og far til to børn, er efterfølgende blevet hyldet på de sociale medier for sin modige handling.

I familien er den blevet modtaget lidt mere blandet.

- Min far kalder mig dagens helt i skysovs, men min mor er helt forfærdet. Hun spørger mig, hvorfor jeg gør sådan noget, og siger, at jeg aldrig må gøre det igen, siger Steen Pramming.

Ville du gøre det igen?

- Sikkert. Eller…hvis jeg gør det igen, så tror folk nok bare, at jeg vil i nyhederne igen. Men jeg tror på, at intern autoritet virker bedre på de her unge mænd eller store drenge, som jeg vil kalde dem. Det er ikke det rigtige at sende politiet mod dem. Det er bedre, hvis vi FCK-fans tager lidt hånd om dem og vise dem, hvor stregen skal trækkes.