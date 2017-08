Stort slag for FCK: Forsvarsprofil ude resten af 2017

FC København må undvære den svenske stopper Erik Johansson resten af 2017.

Søndag er svenskeren blevet skannet ovenpå sit uheld i lørdagens 1-1-kamp mod AC Horsens, og dommen er særdeles kedelig for forsvarsspilleren.

Hans korsbånd er beskadiget, og han står derfor foran en operation.

Det sender FCK på jagt efter en ny forsvarsspiller, siger Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

- Han har arbejdet hårdt for holdet med at udfylde en ny og større rolle i vores forsvar denne sæson, men nu må andre tage endnu mere ansvar og udfylde Eriks plads.

- Samtidig ser vi fortsat på forstærkninger, som kan hjælpe os i den her situation, siger Ståle Solbakken.

Boilesen tager over

Skaden kommer særdeles ubelejligt. Tirsdag aften spiller FCK den første af to kampe mod Qarabaq fra Aserbajdsjan om at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet.

Nicolai Boilesen skal spille i centerforsvaret ved siden af sommerindkøbet Michael Lüftner i tirsdagens udekamp.

- Det bliver Nicolai Boilesen, der kommer til at spille den (Johanssons, red.) plads, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Erik Johansson ærgrer sig over, at han ikke kan hjælpe sine holdkammerater, men han er sikker på, at holdet nok skal klare sig uden ham.

- Jeg er mest ked af, at jeg ikke kan være med på banen til at hjælpe hele holdet gennem de vigtige kampe, der er foran os. Men holdet skal nok klare den uden mig, siger svenskeren til klubbens hjemmeside.

