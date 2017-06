Vendsyssel kiksede oprykning: Nu stopper sportschefen

Vendsyssel FF klarede søndag akkurat ikke at rykke op i Alka Superligaen. Det endte med et samlet 1-3-nederlag til AC Horsens.

Jacob Krüger har mandag valgt at stoppe i jobbet som sportschef i Vendsyssel. Det meddeler fodboldklubben i en pressemeddelelse.

Det ærgrer bestyrelsesformand Jacob Andersen, som dog har forståelse for, at 42-årige Jacob Krüger søger nye udfordringer.

- Det er naturligvis med stor beklagelse, at jeg har modtaget Jacob Krügers opsigelse.

- Men jeg har også respekt for, at han gerne vil videre i sin karriere og prøve sig af i et nyt job efter mange år i Vendsyssel FF, lyder det fra Jacob Andersen.

Jacob Krüger blev ansat som Vendsyssels sportschef i 2008 (dengang hed klubben FC Hjørring), og han har i tre perioder vikarieret som cheftræner.

Inden Jacob Krüger blev sportschef i Hjørring-klubben, spillede han som forsvarsspiller i blandt andet Vendsyssel og AaB.

I AaB vandt Jacob Krüger sågar to danske mesterskaber i årene fra 1995 til 2005. Det skete i 1995 og 1999.

