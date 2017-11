VIDEO FC København henter storsejr trods forskrækkelse

FC København fik sig en forskrækkelse og kom på hjemmebane bagud 0-1 mod Lyngby i Alka Superligaen søndag eftermiddag.

Men det trængte hovedstadsmandskab fik vendt kampen på hovedet og vandt 5-1 efter blandt andet tre scoringer på ti minutter i anden halvleg.

FCK sad spillemæssigt tungt på kampen hele vejen, men der skulle et mål til Lyngby efter en times spil til at vække hjemmeholdet scoringsmæssigt.

Den ofte udskældte angriber Andrija Pavlovic fik oprejsning med to scoringer, mens Lyngbys anfører, Thomas Sørensen, lavede selvmål, inden Nicolai Boilesen og Uros Matic lukkede kampen i overtiden.

Sejren var den første til FCK i de seneste fire ligakampe, og den bringer det forsvarede danske mesterhold op på femtepladsen i tabellen. Dog er afstanden til tredjepladsen fortsat på otte point.

Lyngby er nummer 10 og har syv point op til den eftertragtede top-6 med ni runder tilbage af grundspillet.

FCK dominerede klart spillemæssigt i første halvleg, hvor holdet producerede en håndfuld gode muligheder. Dog uden at fremtvinge store redninger af Lyngby-keeper Mikkel Andersen.

Dertil var der enten for lidt saft og kraft i afslutningerne. Ellers også kneb det med præcisionen.

Det sidste var tilfældet for en ellers velspillende Rasmus Falk, da han efter fem minutters spil drejede bolden på sammenføjningen.

Gyldne FCK-minutter

Kampbilledet fortsatte i anden halvleg, men efter en time slog Lyngby i stedet til på et af sine sjældne angreb og bragte sig foran 1-0 ved Mayron George.

Herefter gik det stærkt for værterne. Andrija Pavlovic sparkede efter 65 minutter udligningen i nettet efter fysisk forarbejde af angrebskollegaen Martin Pusic.

Få minutter senere blev det 2-1, da forsvarsspilleren Michael Lüftner ramte stolpen efter et hjørnespark. Bolden røg tilbage i spil, men tæt under mål sparkede Lyngby-kaptajn Thomas Sørensen klodset returbolden i eget net.

Pavlovic kronede derefter ti gyldne FCK-minutter med sin anden scoring, og dermed forsvandt gassen af ballonen i forhold spændingen om resultatet.

I overtiden var Nicolai Boilesen gået med frem, og venstrebacken scorede nemt til 4-1 efter oplæg af indskiftede Nicolaj Thomsen, inden Uros Matic med kampens sidste spark også kom på tavlen.

Ud over de tre tiltrængte point kan FCK også glæde sig over, at angriberen Federico Santander gjorde comeback efter tre måneders skadespause. Han fik en lille halv time på banen som indskifter.

