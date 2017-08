Søndagens opgør i Alka Superligaen mellem Brøndby og FC København fik en særdeles dramatisk afslutning.

Sammenstød mellem tilhængere og politi betød, at kampen mod afslutningen blev afbrudt i cirka 20 minutter.

Da kampen endelig kunne spilles færdig, blev det til en 1-0-sejr til hjemmeholdet Brøndby efter en scoring af svenske Simon Tibbling.

Scoringen faldt efter 90 minutter, hvilket udløste de store uroligheder i FCK-tilhængernes udebaneafsnit.

Søndagens sejr betyder, at Brøndby kravler op på Superligaens andenplads, mens FCK er på ottendepladsen.

FCK spillede defensivt, og derfor var det Brøndby, der i lange perioder dominerede og skabte de største chancer.

Kampen bar præg af, at det var ærkerivaler, der mødtes. Der var flere intense dueller, som i et par af tilfældene godt kunne have ført til udvisninger.

Brøndby startede opgøret bedst og trykkede rivalerne i bund. Efter otte minutter fik Teemu Pukki en kæmpe chance i FCK-feltet, men måtte se Robin Olsen redde forsøget.

Svensker helt i skandaleafslutning

FCK kom bedre med efter et kvarters tid og havde godt fat i kampen i de efterfølgende 10 minutter - derefter var det meget lige i resten af halvlegen.

Der var masser af nerve i opgøret, hvilket kom til udtryk kort før pausefløjt.

Brøndbys Besar Halimi og FCK's William Kvist røg i totterne på hinanden og fik hver en advarsel.

I anden halvleg startede FCK godt, mens Brøndby skulle finde fodfæste.

Hjemmeholdet arbejdede sig dog hurtigt i gang og overtog igen den dominerende rolle.

Store chancer var dog en seriøs mangelvare efter pausen - men kort før tid kom forløsningen for Brøndby.

Svenn Crone sendte en farlig afslutning mod mål, og Robin Olsen måtte diske op med en flot redning.

Bolden endte dog på baglinjen, hvor indskiftede og debuterende Simon Tibbling kom frem til den og sparkede den op i nettaget.

Efterfølgende blev kampen så afbrudt på grund af ballade i FCK-fansenes lejr.

Politiet måtte i talstærk formation på banen og dæmpe gemytterne, hvilket fik kampens dommer til at afbryde kampen i cirka 20 minutter, inden kampen kunne spilles færdig og Brøndby kunne fejre sejren.

