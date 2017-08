For en uge siden hentede FC Helsingør deres første sejr i Alka Superligaen, og søndag fulgte holdet op med en endnu flottere præstation på hjemmebane mod FC Midtjylland.

André Riel blev den helt store helt med to scoringer for Helsingør, der for anden kamp i træk vandt med 2-1.

Sejren var fuldt fortjent mod et FCM-hold, der havde store spillemæssige problemer mod oprykkerne.

FCM-træner Jess Thorup havde til kampen roteret på flere pladser og blandt andre udeladt Paul Onuachu, der var henvist til bænken af Alexander Sørloth.

Læs også: VIDEO Sprudlende FCN banker Lyngbys ni mand

Helsingør gik uimponeret til værks i en indledning, der ikke bød på de store målchancer.

André Riel fik den første chance efter 25 minutter, da han udnyttede en fejl i FCM-forsvaret. Jesper Hansen fik dog forhindret en føring til hjemmeholdet.

Fem minutter senere måtte han dog give fortabt, da selv samme Riel var på spil. Igen blev han spillet fri med en lang bold, og denne gang svigtede angriberen ikke.

Lige i ligaen

Gæsternes spil virkede usammenhængende i første halvleg, og derfor blev Jonas Borring og Paul Onuachu sendt i aktion efter pausen.

Læs også: VIDEO Hobro rykker på tredjepladsen med sejr over Randers

FCM sendte bølger af lange bolde frem, og efter 63 minutter gav det pote. Sørloth brændte få meter fra mål, men Simon Kroon var hurtigst over returen og fik udlignet.

Værterne kæmpede dog ufortrødent videre, og med 10 minutter igen kom forløsningen. André Riel var igen på pletten efter en friløber, og så kunne jublen bryde løs i Helsingør.

Med sejren står Helsingør noteret for seks point efter fire kampe - det samme som FCM.

/ritzau/