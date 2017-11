VIDEO Jubilar header AaB tæt på top-6 i Superligaen

Jakob Blåbjerg spillede i udekampen mod FC Helsingør sin kamp nummer 100 for AaB, og det fejrede den tidligere U21-landsholdsspiller på behørig vis.

Med et kraftfuldt hovedstød efter en lille halv time sikrede han AaB en vigtig Alka Superliga-sejr på 1-0.

Sejren betyder, at AaB avancerer til rækkens ottendeplads, men nordjyderne er á point med FC København på den slutspilsgivende sjetteplads.

AaB har ellers haft sine kvaler med at hente sejre på fremmed græs i denne sæson. Blot én af de første otte kampe gav fuld gevinst, men lørdag kom altså anden sejr.

Den blev grundlagt på en god første halvleg, hvor nordjyderne sad på det meste. Især over kanterne kom AaB frem til meget, men oftest endte det i hjørnespark frem for indlæg i feltet.

13. nederlag

Det var da også efter et hjørnespark, at Jakob Blåbjerg sikrede sejren. Edison Flores slog et perfekt hjørnespark fra venstre, og midt for mål steg Blåbjerg så op og headede kuglen ind.

FC Helsingør havde ikke meget at byde på inden pausen, men i anden halvleg kom hjemmeholdet bedre med, og flere gange blev Jacob Rinne i AaB-målet testet, ligesom overliggeren en enkelt gang tog fra på et langskud fra Mikkel Basse.

AaB havde også chancerne til at komme på 2-0. Tættest på var Jannik Pohl, der på en dyb bold kom alene med Aris Vaporakis. Keeperen nedlagde Pohl, men dommer Michael Johansen vinkede afværgende.

Nederlaget var FC Helsingørs nummer 13 i 17 kampe i sæsonen.

