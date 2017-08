Randers FC og Brøndby IF delte i porten, da de to hold mødtes søndag eftermiddag i Randers, hvor der blev dømt offside over 20 gange.

Med 0-0-pointdelingen rykker Brøndby op på andenpladsen i Alka Superligaen, mens Randers fortsat er sidst i rækken med to point.

Kampen var generelt lige, og første halvleg blev en rodet forestilling, hvor begge mandskaber havde store problemer med at sætte sig på opgøret.

Efter 20 minutter blev det dog farligt for hjemmeholdet. Brøndbys finske angriber Teemu Pukki blev sendt alene afsted mod hjemmeholdets mål.

Han tøvede dog i afslutningsøjeblikket, og så kunne Randers-forsvaret afværge.

Efter en halv time var det igen Brøndby, der viste sig fra den farlige side.

Efter en periode med et tungt pres på hjemmeholdets mål fik Brøndbys tyske midtbanespiller Hany Mukhtar afsluttet på stolpen efter en situation, hvor Randers’ målmand, Hannes Halldorsson, ikke så alt for godt ud.

Bedst som det lugtede af mål til gæsterne, var det faktisk Randers, der fik bolden i nettet, men Marvin Pouries mål blev underkendt for et frispark.

Få minutter senere var det så Brøndby, der måtte se et mål blive underkendt. Denne gang var det den tjekkiske frontløber Jan Kliment, der fik målet underkendt for en tvivlsom offside.

Halvlegen sluttede dermed uden mål.

Få højdepunkter

Kampbilledet fortsatte i begyndelsen af anden halvleg. Hjemmeholdet forsøgte at true Brøndby på omstillinger, mens gæsterne prøvede at spille sig igennem til muligheder.

Det blev dog ikke for alvor farligt for nogen af holdene i anden halvleg.

I slutningen af opgøret pressede gæsterne på, men Randers holdt fast og fightede for det ene point.

I næste uge skal Brøndby en tur til Aarhus for at møde AGF, mens Randers får besøg af Silkeborg.

/ritzau/