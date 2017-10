VIDEO Spelmann svært utilfreds med dommeren: Har han en pointe?

Af Jens Andersen og Frederik Palle Mail Twitter Facebook

AGF indkasserede søndag det andet nederlag ud af to mulige med den nye træner David Nielsen ved roret, da århusianerne var på besøg i Telia Parken hos FC København, der vandt 4-0.

Efter nederlaget var gæsternes Martin Spelmann svært utilfreds med kampens dommer. Særligt en situation tidligt i kampen, hvor Spelmann modtog et gult kort, havde AGF'eren svært ved at se meningen i.

- Jeg forstår det stadigvæk ikke. Jeg får gult kort for højt ben, må det være. Jeg får at vide, at det er usportslig optræden. Det kan jeg ikke helt forstå. Jeg bliver omringet af tre, får halsgreb og bliver skubbet og hevet i. Det giver åbenbart det samme som, hvad end jeg nu har gjort derinde, siger Martin Spelmann, der også var utilfreds med kendelsen, der førte til et brændt straffespark af kampens i øvrigt helt store oplevelse, Benjamin Verbic.

- Kampen ligger og vipper mellem, hvem der skal score det første mål. Derefter får de scoret tre rigtig fine mål, men også tre irriterende mål, men jeg har også hørt nogle rygter om noget offside og et straffespark, der ikke skulle have været der, men det tænker jeg, at det kan vi jo ikke kommentere på, så det går jeg ud fra, at I gør. Passer jeres arbejde og kommenterer lidt på de fejl, der sker derinde, siger Martin Spelmann.

I klippet øverst kan du se et par af de situationer, som Martin Spelmann her omtaler.