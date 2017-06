Af Frederik Palle

Livet er fyldt med op- og nedture, og Viborgs spillere, ledere og fans måtte sande, at dagen i går blev en stor nedtur. I en dramatisk kamp med forlænget spilletid, hvor FC Helsingør kom ud med billetten til Superligaen. Og Viborg. Ja, de tog turen til 1. division.

- Det er en kæmpe fiasko, siger Viborgs direktør Morten Jensen.

Fiasko er nok rammen for mange viborgensere, der nu må se deres hold i den næstbedste række i den kommende sæson.

Viborg bragte sig ellers foran i den forlængede spilletid, og det lignede, at de ville redde sig. Men så gik det galt.

- Det var en rutsjebanetur. Følelsesmæssigt er du helt nede og helt oppe, og så ender du dybere end nogensinde, siger Kristoffer Pallesen.

Anfører Jonas Kamper var ikke bleg for sammen med holdet at tage ansvaret for skuffelsen efter kampen. De var bare ikke gode nok.

- Jeg er virkelig rystet lige nu. Rystet over mig selv som spiller. Jeg synes, at Helsingør spiller deres chance så fint, men vi kan kun snakke om os selv, og igennem en hel sæson har vi ikke været gode nok, og det er selvforskyldt, at vi står her, forklarer Jonas Kamper.

- Vi får masser af livliner. Også i dag. Vi kommer på 1-1 kort før slutfløjt, kommer i forlænget spilletid og kommer foran tidligt, og så formår vi at pisse det væk igen, siger han.

Utilfredse fans

Efter kampen var der store frustrationer fra fansene på tribunerne. Angiveligt forsøgte de også at nærme sig omklædningsrummet for at vise deres utilfredshed.

At se fansene vise den form for følelser rammer Søren Reese, som dog ved, at det er en del af spillet.

- Det gør forfærdeligt ondt. Fodbold er følelser. Det rører noget ved folk, og at få alle rundt om holdet og fans til at blive så kede af det, vrede og skuffede er ikke sjovt at være en del af, forklarer Søren Reese.

- Det var en forfærdelig oplevelse. Det var et mareridt, vi godt vidste kunne ske, men vi håbede ikke, at det ville blive en realitet, siger han.

Viborg har de senere år været en klub, som ikke har formået at etablere sig stabilt i Superligaen, så det er ikke nyt for klubben, men det er ikke ensbetydende med, at det ikke bliver hårdt og en prøvelse.

- Det betyder, at vi skal indstille os på et andet liv i 1. division. Vi vidste, at der var en risiko for det, når vi har haft en sæson, som vi har haft inden de her kampe, men det er ikke et tema, som vi havde regnet med at stå i, siger Jonas Kamper.

- Men nu er det virkelighed. Så skal vi først og fremmest kigge på, hvad fanden der er gået galt, og hvordan vi kommer videre, fordi klubben består jo, lyder det fra ham.

Sidste gang Viborg var i 1. division var i 2014/15, hvor de formåede at vinde den og rykke direkte tilbage til Superligaen efter en nedrykning.