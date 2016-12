Gladbach-danskere skal have ny træner

Af Jens Andersen

16 point for 16 kampe og en aktuel placering som nummer 14 i den tyske Bundesliga er på ingen måde tilfredsstillende for traditionsklubben Borussia Mönchengladbach, der nu har taget konsekvensen.

45-årige André Schubert er blevet fyret og de to danske forsvarsspillere Andreas Christensen og Jannik Vestergaard skal dermed have ny træner.

André Schubert blev ansat i Borussia Mönchengladbach i 2015 som midlertidig afløser for Lucien Favre. En aftale, der siden blev gjort permanent, men altså ikke mere permanent, end at Borussia Mönchengladbachs elendige halvsæson nu har udløst en fyreseddel til Schubert.

- Vi har haft en del samtaler de seneste dage, hvor vi har analyseret vores udvikling på banen en hel del og er sammen med André kommet frem til, at det er bedst for begge parter at stoppe samarbejdet, siger Borussia Mönchengladbachs sportsdirektør Max Eberl til klubbens hjemmeside.

Ingen ny træner på plads

Borussia Mönchengladbach har heller ikke haft den store succes i Champions League i dennne sæson, hvor tyskerne sluttede som 3'er i deres Champions League-gruppe, hvilket udløser Europa League-fodbold til foråret, hvor Borussia Mönchengladbach møder italienske Fiorentina.

Borussia Mönchengladbach oplyser ikke, hvem der bliver ny træner i klubben.

Borussia Mönchengladbach blev i sidste sæson nummer fire i Bundesligaen.