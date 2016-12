Svensk svinestreg fældede Poulsens Leipzig mod mægtige Bayern

RB Leipzig har været sæsonens største overraskelse i den tyske Bundesliga, men onsdag aften var Bayern München for stor en opgave for oprykkerklubben.

Bayern München vandt 3-0 og kan dermed holde jul alene på førstepladsen med 39 point efter 16 kampe. Leipzig er nummer to med 36 point.

Læs også: Gladbach-danskere skal have ny træner

Sydtyskerne kom foran 1-0 efter 17 minutter, da den spanske midtbanespiller Thiago Alcântara nærmest løb ind i bolden og fik bugseret den over målstregen.

Otte minutter senere fordoblede en anden spansk midtbanespiller føringen for Bayern München efter et Leipzig-boldtab. Det var Xabi Alonso, som satte sidste fod på til 2-0.

Leipzig fik det ikke nemmere, da Emil Forsberg tacklede Bayern-anfører Philipp Lahm bagfra. Dommeren kvitterede med et direkte rødt kort til svenskeren.

Læs også: Fritids-fodboldagent: Drømmen er at finde den næste Emre Mor

I sidste minut af første halvleg blev det endnu værre for Leipzig, da målmand Peter Gulacsi begik straffe mod Douglas Costa, som faldt let i situationen.

Den polske landsholdsangriber Robert Lewandowski udnyttede straffesparket sikkert til 3-0-føring med sit 12. ligamål i sæsonen.

Dansker spillede hele kampen

Yussuf Poulsen spillede hele kampen for Leipzig og kæmpede godt for sagen. Han var tæt på at score kampens første mål, men kom glidende lidt for sent efter bolden, da der var spillet to minutter.

Leipzig spillede disciplineret i anden halvleg, og Bayern München sænkede tempoet så meget, at de sidste 45 minutter blev lidt kedelige. Især på grund af den manglende spænding om resultatet.

Læs også: Uskarpe Dortmund smed igen igen point

Lidt dansk succes var der onsdag aften i en af de andre kampe i Bundesligaen.

Frederik Sørensen lagde op til det første mål for FC Köln, som spillede 1-1 hjemme mod Bayer Leverkusen.

Den danske forsvarsspiller lagde bolden perfekt til rette for FC Köln-topscorer Anthony Modeste, som gjorde det til 1-0. Brasilianske Wendell udlignede for Leverkusen.

/ritzau/