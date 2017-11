VIDEO Dolberg-scoring sender Ajax tilbage på andenpladsen

Med sin tredje ligascoring i sæsonen var den danske U21-landsholdsangriber Kasper Dolberg med til at sende Ajax tilbage på andenpladsen i Æresdivisionen.

Den 20-årige dansker gjorde det til 2-1 i Ajax' 5-1-sejr over ligaens bundprop, Roda. Dermed har Ajax 28 point på andenpladsen. Det samme har AZ Alkmaar, som dog har en markant dårligere målscore.

PSV Eindhoven har 33 point og kan komme op på 36 senere søndag.

Efter 32 minutter fik Ajax for en kort stund langt op til andenpladsen, da gæsternes rutinerede forsvarsspiller Christiaan Kum noget overraskende gjorde det til 1-0 efter en dødbold. Føringen skulle dog ikke vare længe.

På den sidste aktion i første halvleg fik Ajax udlignet ved Justin Kluivert.

Sønnen til den tidligere målkonge Patrick Kluivert spillede bandespil på kanten, snød sin direkte oppasser og drejede elegant bolden i mål med indersiden.

Drejede indlæg i mål

13 minutter inde i anden halvleg var det så Dolberg-tid. Danskeren timede sit løb perfekt, så han let kunne dreje David Neres' indlæg i mål med indersiden.

Blot et minut senere gjorde Justin Kluivert det til 3-1, da han på et langskud drejede bolden op i det lange målhjørne.

Kasper Dolberg kunne også være blevet dobbelt målscorer med lidt mere end et kvarter igen, men danskerens afslutning med venstrebenet efter en friløber blev pareret.

Det betød dog ikke noget for Ajax, som blot ventede yderligere et minut med at score til 4-1, da Donny van de Beek flot hamrede bolden i mål fra kanten af feltet.

Seks minutter før tid fik Justin Kluivert så sit hattrick med endnu en indersideafslutning i det lange målhjørne. Kort efter blev han udskiftet til stående applaus.

