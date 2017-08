Holdkammerat roser Magnussen: Kevin er undervurderet

Af Morten Top

Noget kunne tyde på, at den danske Formel 1-kører, Kevin Magnussen, har fundet den rette hylde. Efter en enkelt sæson hos Renault, skiftede han i vinter til amerikanske Haas. Her er han blevet holdkammerat med Romain Grosjean, og franskmanden nyder at arbejde med Magnussen.

- Jeg har et virkelig godt forhold til ham, det kommer næsten bag på mig, siger Romain Grosjean ifølge britiske autosport.com.

Læs også: Magnussen i verbal fight med konkurrent: Han tuder bare

- Holdkammerater ligger altid lidt i krig med hinanden, men vi er begge voksne mennesker, og vi respekterer hinanden meget, siger han.

Enormt hurtig

Kevin Magnussen har i indeværende sæson hentet 11 point hjem til holdet, men Grosjean mener, at den danske racerkører ikke får den ros, han fortjener.

Læs også: Magnussen kritiserer Hamilton: Han kører altid i vejen

- Jeg synes, at er undervurderet. Han er enormt hurtig. Han kan gøre det virkelig godt, selv når bilen ikke passer ham. Det gør ham ikke rigtig noget, siger Grosjean.

Næste løb i Formel 1-kalenderen er det belgiske grandprix på den velkendte bane Spa. Løbet køres søndag den 27. august.