Idémand om Formel 1 i København: Jeg tror på det

Der ligger en hel del arbejde bag visionen om at få bragt Formel 1 til København.

Den tidligere minister Helge Sander arbejder ikke bare hårdt på planlægningen, men også i kulissen er manden, der var med til at indføre betalt fodbold i Danmark, en aktiv herre i det hold, der forsøger at bringe den store sportsbegivenhed til hovedstaden.

Torsdag havde Helge Sander og holdet bag Formel 1 til København inviteret en større forsamling til møde på det ikoniske Hotel d'Angleterre ved Kongens Nytorv.

- Vi har i dag overfor potentielle investorer, sponsorer og vigtige aktører som Wonderful Copenhagen og Visit Denmark orienteret om status på Formel 1-projektet, siger Helge Sander, der tog fra hotellet med en god fornemmelse i kroppen.

Vi havde en god oplevelse af, at folk tog godt imod projektet. Nu arbejder vi hårdt for at få det kvalificeret, således at vi kan lægge et færdigt projekt i februar. Jeg tror mere på det end nogensinde.

Politikerne skal med ombord

Udover der skal hentes i omegnen af 300 millioner kroner hjem til projektet, så er den politiske opbakning essentiel for at der for alvor kan sættes fart på planen om at få de hurtige biler til den danske hovedstad.

- Der er to store udfordringer. Vi skal have det præsenteret for regeringen og Københavns kommune. De vil blive præsenteret for det færdige projekt i februar, og så må de tage stilling til i hvilket omfang de vil støtte det. For Københavns kommune er det selvfølgelig helt afgørende om man ønsker et Formel 1-løb i byen i 2020, siger Helge Sander.

- Formel 1-ledelsen, der er amerikansk ejet, men sidder i London, har klart tilkendegivet, at man ønsker, at København skal være hjemsted for et Formel 1-løb fra 2020. Man har ovenikøbet været så præcise i sine ønsker, at der er blevet peget på New York, London og København som tre nye løbsteder fra 2020.