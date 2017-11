Kollegaernes kritik rører ikke Magnussen: Har ikke brug for venner

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen har efterhånden fået et ry for at være særdeles aggressiv i sin racer på løbsbanen.

En stil, der har skabt en del kontroverser både på og uden for banen – blandt andet ved det ungarske grand prix tidligere i år, hvor han på live-tv begyndte at skændes med tyske Nico Hülkenberg, der kritiserede Magnussens måde at køre på.

Og den kontroversielle stil har gjort, at Magnussen ikke er vellidt af mange kollegaer, men det er ikke noget, som danskeren ligger søvnløs over.

- Det rører mig ikke. Mange kørere har klaget over mig, men det er noget, som vi i Haas joker med. Jeg er nok ikke den mest populære kører blandt de andre, men det har jeg heller ikke behov for at være.

- I år har jeg kun fået en straf fra et løb, så det fortæller vel, at jeg ikke er så slem. Det, der er vigtigst for mig, er resultaterne, og hvad de opsynsførende på banen tænker og mener, siger Magnussen i et interview med Autosport.

Den 25-årige dansker afslører da også, at han ikke har nogle venner blandt de andre kørere.

- Jeg har gode venskaber i paddock’en (Garagen red.). Men blandt kørerne, nej. Der har jeg slet ikke nogen venner. Jeg stræber ikke efter det, da det aldrig ville fungere. Så jeg har ikke gjort en indsats for det, siger han.

Kevin Magnussen gør sig i øjeblikket klar til det kommende Formel 1-løb i Abu Dhabi, der bliver kørt fra 24. til 26. november.