Magnussen efter snurretur og 13.-plads: Havde virkelig ikke fart i bilen

Det gik ikke som håbet, da Kevin Magnussen søndag stillede op til sæsonens 20. og sidste Formel 1-grandprix i Abu Dhabi.

Haas-køreren indledte løbet som nummer 14, men efter en tidlig afkørsel røg han ned som nummer 20 og sidst.

25-årige Kevin Magnussen måtte herefter kæmpe for at køre sig op på en 13.-plads.

- Jeg havde sat hovedet op efter en aggressiv start. Det prøvede jeg, og det fungerede ikke rigtigt, siger han til TV3+.

- Jeg prøvede bare at køre den hjem på den position, jeg havde. Jeg havde virkelig ikke fart i bilen.

- Jeg tror, at bilen blev beskadiget, da jeg snurrede rundt. Det eneste, jeg kunne gøre, var at holde pladsen hjem, og så håbe, at der skete noget uheld længere fremme, siger Kevin Magnussen.

Danskeren slutter som nummer 14 i den samlede VM-stilling med 19 point efter sæsonens 20 grandprixer.

Sjov og god sæson

Det er Kevin Magnussens første sæson hos Haas, som han også kører for næste år.

Teamkollegaen Romain Grosjean blev samlet nummer 13 med 28 point.

Kevin Magnussen kalder sæsonen for "sjov" og "egentlig også god".

Han ser et udviklingspotentiale for Haas-teamet til næste sæson.

- Vi skal fokusere på at løfte vores bundniveau, for vi kan godt være med. Jeg glæder mig til næste sæson, siger danskeren til TV3+.

Finske Valtteri Bottas vandt grandprixet i Abu Dhabi, mens hans Mercedes-kollega, Lewis Hamilton, blev verdensmester for fjerde gang.

Briten sikrede titlen for et stykke tid siden.

