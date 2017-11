Magnussen: Næste år skal vi undgå de forfærdelige weekender

Formel 1-sæsonen er ved at gå på hæld, og det er tid til at evaluere.

Vi behøver ikke nødvendigvis fokusere på vores topniveau, for det har ligget ret højt. Vi skal i stedet forsøge at løfte vores bundniveau, så vi undgår de helt forfærdelige weekender. kevin magnussen

Det sidste løb i dette års serie køres nemlig i weekenden.

Og derfor er det allerede nu blevet tid til at kigge lidt fremad for Kevin Magnussen og resten af Haas-holdet.

For efter en sæson, som danskeren generelt betragter som værende tilfredsstillende, er der dog alligevel ting, han ønsker forbedret, inden den nye sæson starter med Australiens Grand Prix den 25. marts næste år.

- Vi behøver ikke nødvendigvis fokusere på vores topniveau, for det har ligget ret højt. Vi skal i stedet forsøge at løfte vores bundniveau, så vi undgår de helt forfærdelige weekender, siger danskeren i et interview med Motorsport.com.

Mangler eksperter i dæk

Derudover ser Magnussen gerne, at holdet får mere fokus på bilernes dæk i den kommende sæson.

I øjeblikket er der nemlig ingen på Haas-holdet, der er ekspert i dæk, fortæller danskeren.

- Vi har folk på holdet med stor erfaring, men deres fagområde er ikke dæk. Det er motorer og aerodynamik.

Alligevel understreger danskeren, at han er meget tilfreds med tilværelsen på det amerikanske hold.

- Der er en god sammenhængskraft på holdet, og vi arbejder godt sammen. På andre af de store hold har jeg fundet ud af, at deres forskellige afdelinger vokser hver for sig.

- Derfor kan det nogle gange være svært for dem at gå på den samme sti, fordi den ene afdeling vil det ene, mens den anden afdeling vil noget andet.

- Derfor føler jeg også, at der er noget styrke i at være et lille hold, slutter Magnussen.

Kevin Magnussen ligger inden sæsonens sidste Grand Prix i Abu Dhabi som nummer 14 i den samlede VM-stilling.