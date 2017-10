Magnussen om fartproblemer: Jeg forstår det ikke

Racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) var langsomst af alle i kvalifikationen til søndagens Formel 1-grandprix i USA.

Selv om danskeren satte dårligste tid af de 20 kørere, så indleder Magnussen racerløbet i Texas fra 18. bedste startposition, efter at løbskommissærerne har uddelt en lang række straffe - blandt andre til Magnussen.

- Der er noget, der ikke fungerer.

Jeg ved ikke hvorfor, at jeg havde den mest sløve bil af alle. Det er meget skuffende. Kevin Magnussen

- Vi har ikke ramt det rigtigt endnu i den her weekend, og pludselig havde jeg heller ikke noget vejgreb, og jeg ved ikke hvorfor.

- Jeg ved ikke hvorfor, at jeg havde den mest sløve bil af alle. Det er meget skuffende, siger Kevin Magnussen til Haas-holdets hjemmeside.

Det hjalp heller ikke at udskifte dækkene.

- Jeg følte ikke, at dækkene var nye. Det føltes som et sæt brugte dæk - de var nye, men følelsen var ikke god, siger den 25-årige dansker.

Ud over problemerne med Haas-raceren så modtog Kevin Magnussen en straf på tre startplaceringer, da han under kvalifikationen blokerede vejen for mexicanske Sergio Perez (Force India).

Danskeren erkender, at der blev begået en fejl. Magnussen fortæller dog, at blokeringen af Perez skyldtes en forkert melding over Haas-holdets teamradio.

Danskeren fik at vide, at mexicaneren var på en såkaldt "out lap" efter et stop i garagen. I virkeligheden var Perez på en "fast lap" og i gang med at sætte en hurtig omgangstid.

- Jeg forstår, hvis han er sur. Det eneste, jeg kan sige, er, at det var en fejl, siger Magnussen.

Danskerens holdkammerat, Romain Grosjean, satte 14. hurtigste tid i kvalifikationen. På grund af en lang række straffe til mange af kørerne indleder franskmanden søndagens grandprix fra 12. bedste startposition.

Det er også årsagen til, at Kevin Magnussen indleder racerløbet i Texas fra 18. bedste startposition til trods for en 20.-plads i kvalifikationen og en efterfølgende straf på tre startplaceringer.

Søndagens grandprix i Austin starter klokken 21 dansk tid.

/ritzau/