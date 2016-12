Medie: Mercedes har fundet afløser for verdensmester

Af Jacob Panum

Valtteri Bottas afløser Nico Rosberg hos Mercedes og bliver teamkammerat med Lewis Hamilton i næste sæson, skriver BBC.

Aftalen bliver en realitet efter årsskiftet, og Bottas' skifte fra Williams betyder samtidig, at Felipe Massa udskyder sin pension som Formel 1-kører og tager et ekstra år hos Williams.

- Aftalerne er så godt som færdige og vil falde helt på plads inden for de næste to uger, skriver BBC.

En erfaren erstatning

Williams har tidligere afvist et bud på Bottas, men skulle være blevet mere medgørlig, efter at Mercedes har forhøjet sit bud og tilbudt at betale næsten hele teamets regning for Mercedes-motorer på 126 millioner kroner.

Samtidig har det været vigtigt for Williams at finde en erfaren kører, som erstatning for Bottas. Williams' hovedsponsor, Martini, har af kommercielle årsager ønsket, at minimum en af teamets kørere skal være over 25 år.

Og da holdet har fået tilgang af den 18-årige canadiske rookie, Lance Stroll, har det været et vigtigt element i at få hele kabalen til at gå op.

Massa med mod på mere

Og 35-årige Felipe Massa, der ellers takkede af efter denne sæson, skulle ikke have været så svær at overtale.

Brasilianeren forlod kun Formel 1, da der oprindeligt ikke var nogle fremtidsudsigter for ham hos Williams eller et lignende team, skriver BBC, der forgæves har forsøgt at få en kommentar hos både Williams og Mercedes om historien.

31-årige Nico Rosberg indstillede sin Formel 1-karriere bare fem dage efter at han havde vundet sit første og dermed også eneste verdensmesterskab i motorsportens ypperste fuldblodsklasse.

