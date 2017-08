24-årig amerikaner tager sin første golfmajor i Charlotte

Den 24-årige amerikanske golfspiller Justin Thomas cementerede natten til mandag dansk tid sin status som en af sportens allerstørste talenter.

Efter blot 68 slag på finalerunden i PGA Championship kunne han nemlig kalde sig vinder af årets sidste majorturnering.

Den unge amerikaner bragte sig i front midtvejs på runden med fire birdies på syv huller. Og det lykkedes Thomas at holde fast i toppen på de afgørende huller til sidst.

Ti års vindere af PGA Championship 2017: Justin Thomas, USA 2016: Jimmy Walker, USA 2015: Jason Day, Australien 2014: Rory McIlroy, Nordirland 2013: Jason Dufner, USA 2012: Rory McIlroy, Nordirland 2011: Keegan Bradley, USA 2010: Martin Kaymer, Tyskland 2009: Y.E. Yang, Sydkorea 2008: Padraig Harrington, Irland Kilde: pga.com

Sejren blev reelt sikret på det 17. par trehul, hvor Thomas præsterede en sjælden birdie.

Dermed kunne amerikaneren gå til det afgørende sidste hul med ro i maven, og selv om han her måtte notere en bogey, var det rigeligt til at sikre sig sejren.

Tålmodighed var nøglen

Landsmanden Patrick Reed sluttede nemlig også med en bogey på sidste hul. Dermed endte en ellers flot spillende Reed på en delt andenplads med italieneren Francesco Molinari og sydafrikaneren Louis Oosthuizen - to slag efter Thomas.

- Jeg vidste, at ligegyldigt hvordan mit spil var, så måtte jeg være tålmodig. Jeg vidste, at jeg havde spillet til at vinde. Jeg skulle bare vise det på banen, siger Justin Thomas.

Hideki Matsuyama, der havde muligheden for at blive den første japanske vinder af en majorturnering, førte midtvejs på finalerunden.

Med tre bogeys i træk efter 11. hul faldt han dog ud af den absolutte topstrid. Han sluttede tre slag efter Thomas.

Olesen eneste dansker

Thorbjørn Olesen var den eneste dansker på banen i finalerunden. Han sluttede turneringen på en delt 44.-plads. Olesen gik den afgørende runde i et enkelt slag over banens par.

Olesen fik ellers en forrygende start på turneringen, da han med fire slag under par lagde sig i spidsen efter torsdagens åbningsrunde.

Dagen efter var historien dog en helt anden. Her gik danskeren banen i 78 slag - syv slag over par - og lørdag gik han banen i par, inden han altså rundede weekenden af med en runde i 72 slag.

/ritzau/