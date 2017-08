Dansk golftalent er blevet håndplukket til Solheim Cup

Emily Pedersen er som den blot anden danske kvinde i historien blevet udtaget til det europæiske Solheim Cup-hold.

Det skriver golfspillerens management i en pressemeddelelse.

Den tidligere svenske verdensetter Annika Sörenstam har nemlig bestemt, at Emily Pedersen skal med til Solheim Cup, der begynder 14. august og spilles i Des Moines Golf & Country Club i Iowa i USA.

Sörenstam er kaptajn for det europæiske hold, og svenskeren har givet en meget glad Emily Pedersen et wild card til at komme med - et såkaldt "Captains Pick".

- Det er helt utroligt! Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige! Det er sådan en stor ære at få lov til at være valgt at Annika (Sörenstam, red.) som Captains Pick, siger den 21-årige dansker.

- Jeg glæder mig så meget til at deltage, og jeg skal personligt gøre mit yderste for at få Europa holdet til at shine, så vi kan få pokalen retur til Europa.

Kvindernes Ryder Cup

Solheim Cup er kvindernes pendant til mændenes Ryder Cup, hvor Europa og USA hvert andet år dyster mod hinanden. USA vandt i 2015 den seneste Solheim Cup, der blev spillet i Tyskland.

Emily Pedersen har lige deltaget i British Open, men hun klarede ikke cuttet til lørdagens tredje runde.

Det gjorde til gengæld den danske golfspiller Nicole Broch Larsen. Hun gik søndag fjerde og sidste runde af British Open i 75 slag, hvilket er tre over banens par.

Hun sluttede samlet på et enkelt slag under par, og det er nok til en delt 62.-plads i den traditionsrige turnering.

Turneringens vinder blev Kim In-kyung fra Sydkorea, der samlet sluttede 18 slag under par på Kingsbarns-banen i St. Andrews i Skotland.

