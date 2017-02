Dansk slutspurt sikrer tredjeplads i Dubai

Lasse Jensen sluttede meget flot af, da han søndag gik fjerde og sidste runde ved Dubai Desert Classic i De Forenede Arabiske Emirater.

Den danske golfspiller gik runden i 65 slag, syv slag under banens par. Det rakte til et avancement på ti placeringer til en samlet delt tredjeplads.

Læs også: Thorbjørn Olesen smutter fra Bjørn og Woods i Dubai

Lasse Jensen leverede en eagle, seks birdies og en enkelt bogey på runden.

De to birdies på de sidste to huller betød, at han var bedst af samtlige deltagere på sidstedagen.

Danskeren sluttede samlet i 274 slag, fem slag efter sejrherren, Sergio García.

Spanieren vandt Dubai Desert Classic for første gang i karrieren.

Olesen avancerede også

Svenske Henrik Stenson blev nummer to i 272 slag.

Lasse Jensen var dog ikke den eneste dansker, der spillede godt søndag.

Finalerundernes anden danske spiller, Thorbjørn Olesen, sluttede af med en runde i 67 slag, så han avancerede 22 pladser i den samlede stilling.

Læs også: Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen vinder ærefuld pris

Danskeren leverede en runde med seks birdies og en enkelt bogey.

Thorbjørn Olesen endte samlet som delt nummer 32 i 284 slag.

/ritzau/