Flyvende dansk golfkvinde: Kæmpe triumf i USA

Af Frederik Palle

Det er sjældent, at man kommer igennem en golfweekend uden et rigtig flot golfresultat, og denne weekend er ingen undtagelse. I Symetra Tour-turneringen Fuccillo Kia Championship var der endda en dansk triumf.

Det var nemlig Danmarks bedste kvindelige golfspiller Nanna Koerstz Madsen, der med en fremragende afslutningsrunde på 66 slag hentede titlen hjem kun et enkelt slag foran sine konkurrenter.

Det lignede ellers en svær opgave inden den sidste dag med flere spillere foran sig, men da den førende australier Hannah Green og filippinske Mia Piccio fejlede fuldstændig på den sidste runde, åbnede muligheden sig.

- Det kom ud af ingenting. Da jeg stod op her til morgen, tænkte jeg, at en top fem ville være godt for mig denne weekend, fordi der var mange spillere foran mig og med samme score som mig, forklarer danskeren til turneringens hjemmeside.

Med sejren sikrer Nanna Koerstz Madsen sig omkring 120.000 kroner i præmiepenge.

Det er den anden sejr på Symetra Touren for danskeren i år, da hun tilbage i april vandt Symetra Classic.

Hvis hun vinder en turnering mere i denne sæson, så er hun direkte kvalificeret til den store LPGA Tour i 2018.