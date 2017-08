Kjeldsen og Bjørn misser cuttet i majorturnering

Hverken Søren Kjeldsen eller Thomas Bjørn kommer til at spille med i weekendens finalerunder ved majorturneringen PGA Championship i USA.

Det kan man slå fast med stort set 100 procents sikkerhed, selv om mange spillere endnu mangler at færdigspille anden runde ved majorturneringen i golf, der bliver spillet i Charlotte.

Søren Kjeldsen havde en forfærdelig fredag på Quail Hollow Club, og han gik anden runde i 78 slag, syv over banens par.

Med en samlet score på 151 slag, ni over par, er Søren Kjeldsen placeret på en delt 125.-plads fredag klokken 19.15 dansk tid.

Danskeren fik en skidt start med fem bogeys på de ni første huller.

Efter yderligere to bogeys, der blev opvejet af to birdies, gik det galt for Søren Kjeldsen på 17. hul, hvor han blev noteret for en dobbelt bogey.

Olesen spiller senere

Thomas Bjørn lå allerede langt tilbage før anden runde, eftersom han brugte 79 slag på første runde torsdag.

Fredag klarede danskeren sig kun marginalt bedre med en runde i 77 slag, og med samlet 156 slag er Ryder Cup-kaptajnen langt fra at klare cuttet til finalerunderne.

Thomas Bjørn ligger placeret som delt nummer 146.

Fredag klokken 20 dansk tid indleder Thorbjørn Olesen anden runde.

Danskeren lå på en delt førsteplads i 67 slag efter første runde.

/ritzau/