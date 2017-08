Olesen får lunken afslutning på årets sidste major

Efter en god start på PGA Championship fuldendte den danske golfspiller Thorbjørn Olesen søndag en skuffende afslutning på turneringen.

Han gik således den afgørende runde i et enkelt slag over banens par, og han ender i alt med en score på fire slag over par.

Det rakte søndag aften til en placering som en delt nummer 47.

Thorbjørn Olesen fik torsdag ellers en forrygende start på PGA Championship, der er sæsonens sidste majorturnering.

Her gik danskeren banen i fire slag under par, hvilket sendte ham helt til tops ved turneringen. Dagen efter var historien dog en helt anden.

Skidt for danskerne

Her gik Thorbjørn Olesen banen i 78 slag - syv slag over par. Lørdag gik han banen i par, inden han altså rundede weekenden af med en runde i 72 slag.

Den nordirske golfstjerne Rory McIlroy formåede heller ikke at gøre sig gældende i finalerunden på trods af en score på tre slag under par søndag.

McIlroy endte samlet set med en score på et slag over par.

Efterfølgende udtalte McIlroy, at han havde haft problemer med ryggen, og at det er uvist, hvornår han igen er klar til at spille. Det er muligt, at han ikke kommer i aktion før næste år, skriver nyhedsbureauet AP.

De danske golfspillere Søren Kjeldsen og Thomas Bjørn klarede ikke cuttet ved PGA Championship og var dermed ikke med i weekendens finalerunder.

