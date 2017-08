Olesen får oprejsning for skrækrunde i PGA Championship

Efter første runde lignede Thorbjørn Olesen en golfspiller, der ville kæmpe med om topplaceringerne i PGA Championship, men virkeligheden skulle vise sig at blive en anden i årets sidste majorturnering.

Allerede på dag to faldt Olesen langt tilbage i stillingen, og det kunne en godkendt tredje runde lørdag ikke lave om på.

Lørdag spillede Olesen de sidste tre huller færdige på anden runde, inden han begav sig ud på tredje runde.

Han endte med at bruge 78 slag på anden runde, hvilket var 11 slag dårligere end den fremragende første runde.

Tredje runde bragte trods alt oprejsning, da Olesen her skulle bruge 71 slag og samlet befinder sig i tre slag over par inden søndagens afsluttende runde.

Bjørn og Kjeldsen ude

Det betød nogenlunde status quo i den samlede stilling, da Olesen kunne gå til klubhuset med en aktuelt delt 42.-plads.

På det tidspunkt var det dog langt fra alle, der havde afviklet lørdagens 18 huller.

Olesen var på vej mod et dårligere resultat lørdag, men lukkede runden med birdies på de to sidste huller, så han samlet set på runden noterede sig for tre birdies og tre bogeys.

De to andre danske deltagere, Søren Kjeldsen og Thomas Bjørn, er færdige i turneringen, da de ikke klarede cuttet.

