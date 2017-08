Olesen presser sig i top-ti med imponerende finalerunde

Når årets sidste major-turnering skal spilles i Charlotte senere på ugen, så bliver det med en dansker med masser selvtillid i golftasken.

Søndag gik Thorbjørn Olesen nemlig en imponerende finalerunde i PGA-turneringen Bridgestone Invitational i Akron, Ohio, i fem slag under par.

Kun en enkelt spiller havde en bedre dag på banen, nemlig turneringens samlede vinder, japaneren Hideki Matsuyama, der kun gik til bolden 61 gange på runden.

Thorbjørn Olesen lå inden finalerunden på en delt 25.-plads, og tidligt på finalerunden så det ikke ud til at blive danskerens dag. Han indledte således runden med en bogey på første hul.

Birdies på de efterfølgende to huller vendte dog billedet, og 27-årige Olesen spillede stabilt på resten af runden. Det blev til i alt otte birdies og tre bogeys.

Dermed kneb danskeren sig netop ind i top-ti i turneringen, der blev domineret af en storspillende japaner på finalerunden.

Tangering af rekord

Hideki Matsuyama lå inden søndagens runde på en tredjeplads, men præsterede sin bedste runde nogensinde med ni slag under banens par.

Det var en tangering af banerekorden og rigeligt til at sikre ham den samlede sejr. Nærmeste forfølger blev amerikanske Zach Johnson, der med en runde i to slag under par ikke kunne holde fast i sin førerposition fra tredje runde.

Matsuyama vandt turneringen med et forspring på fem slag til amerikaneren.

Den 25-årige japaner kendte allerede banerekorden i Firestone Country Club inden finalerunden.

Han gik nemlig sammen med Tiger Woods, da amerikaneren slog den tidligere rekord på anden runde af turneringen i 2013.

Efter 15. hul havde han brug for birdies på de tre sidste huller for at tangere rekorden.

- Jeg vidste, at rekorden var 61. Jeg tænkte på det på 16. hul. Jeg vidste, at hvis jeg lavede birdies på 16., 17. og 18, så ville jeg tangere den, siger japaneren.

Sejren var Matsuyamas tredje på PGA-touren i denne sæson og femte i alt.

