Burgaard efter dramatisk sejr: Det er derfor jeg spiller

Da haluret rundede de 60 minutter i FC Midtjyllands udekamp i Champions League mod franske Brest, stod der 22-22 på måltavlen.

Der manglede kun et frikast til de danske kvinder, men på det forvandlede Louise Burgaard i bedste Mikkel Hansen-stil remis til vilde danske jubelscener.

Højrebacken tordnede bolden over forsvarsmuren, og Brest-målvogteren nåede kun at få en lille del af hånden på - 23-22 til FCM.

- Det var et af de momenter, der fortæller mig, hvorfor jeg spiller håndbold. Det er bare det, håndbold kan, siger Burgaard til TV3 Sport.

- Det var en kamp, der gik op og ned. Det havde været surt at komme ud med et uafgjort resultat, da vi flere gange i kampen var foran med fire stykker.

Har kæmpet med skulderen

Burgaard fandt et lille hul over muren i den side af målet, som målvogteren skulle dække. Og scoringen udløste kæmpe jubel i den danske lejr.

- Jeg har altid godt kunnet lide at tage de her skud. At det så lige blev til et mål, er godt nok noget af det mest vanvittige, jeg har prøvet, lyder det fra matchvinderen.

Med sejrsmålet kom Louise Burgaard op på ti scoringer i kampen, og hun var FCM's helt store profil i opgøret. Den store præstation var en tiltrængt oplevelse for landsholdsspilleren, som har døjet med skulderproblemer.

- Jeg har jo bøvlet lidt med min skulder, så det er bare sindssygt dejligt endelig at være klar igen. Der var også nogle aggressioner, der kom ud, må jeg sige, forklarer Louise Burgaard.

Med sejren har FCM nu fire point efter tre kampe.

/ritzau/