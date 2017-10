Champions League-brag i Aalborg totalt udsolgt

Det bliver næppe opbakningen fra lægterne, der skal have skylden, hvis Aalborg Håndbold søndag får det svært mod storholdet Paris Saint-Germain. Den nordjyske klub kan nemlig melde om totalt udsolgt til Champions League-braget mod Mikkel Hansen og co, hvor der vil være 5.000 mennesker i hallen.

- Jeg er stolt over, at vi igen formår at fylde Jutlander Bank Arena til bristepunktet. Der er en helt unik håndboldinteresse i Nordjylland, og jeg er glad for, vi kan byde på håndbold i absolut særklasse her i Aalborg.

- Det er klart, at vi på papiret er underdogs. Men jeg er sikker på, at hele hallen vil løfte os i morgen, og det får vi også brug for, siger direktør Jan Larsen.

Aalborg ligger på en næstsidstepladsen i Champions League-gruppe B, mens PSG er nummer to i tabellen.

Vi viser håndboldbraget direkte på DR1 fra klokken 16.35.