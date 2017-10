EHF fremlægger plan om ny Champions League-struktur

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) præsenterede fredag planerne for en ny turneringsstruktur i Champions League i håndbold for både mænd og kvinder fra 2020.

Forslaget er ikke vedtaget, men hvis ændringerne vedtages, skifter den næstbedste europæiske klubturnering, EHF Cuppen, navn til European Handball League.

På herresiden er planen, at Champions League fra 2020 bliver en noget mere eksklusiv turnering med 12 hold mod 28 hold i dag. Otte af holdene er nationale mestre fra de bedste ligaer, og de suppleres af fire ekstra hold.

Holdene spiller alle mod alle over 22 runder, hvorefter de otte bedste går videre til kvartfinalerne. Herefter afvikles semifinaler og finaler som et Final 4-stævne, som man kender det fra den nuværende struktur.

EHF åbner i planerne også for muligheden for at udvide mændenes turnering til 16 hold på et senere tidspunkt.

På kvindesiden er planen at fortsætte med 16 hold i Champions League, men fra 2020 skal holdene kun igennem ét gruppespil før knockoutfasen. Der vil være to grupper à otte hold.

De fire bedste i hver gruppe går videre til knockoutfasen, der afvikles på samme måde som hos mændene.

Den næstbedste klubturnering skifter efter planerne navn til European Handball League. Hos herrerne bliver det med fire grupper à seks hold. Herfra går 16 hold videre til ottendedelsfinalerne.

Helt nyt format

Hos kvinderne skifter turneringen navn, men fortsætter under præcis samme struktur som den nuværende EHF Cup: Med indledende runder, et gruppespil og en knockoutfase.

Den tredjebedste klubturnering, Challenge Cup, skifter efter planen navn til det til den tid ledige "EHF Cup" og spilles kun som en knockoutturnering.

Planerne om ændringer af turneringsstrukturen er lavet i samarbejde med klubbernes fællesorganisation, Forum Club Handball (FCH).

Der kan stadig blive ændret i planerne, da mediepartnerne har frem til 15. november til at komme med input.

