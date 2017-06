Flot hæder til Mikkel Hansen: Blandt de bedste ved Final4

Af Malte Nørgaard

Selvom det ikke lykkedes for Mikkel Hansen og resten af Paris Saint-Germain-holdet at vinde finalen ved Final4, så har danskeren fået lidt at glæde sig over efterfølgende.

Mikkel Hansen imponerede nemlig så meget, at han er kommet med på Rundens Hold.

Mikkel Hansen lavede syv mål i semifinalen mod Veszprem, inden han i finalen scorede fire mål mod Vardar.

Det rakte dog ikke for Paris Saint-Germain, der endte med at tabe finalen med 24-23.

Du kan se hele rundens hold i videoen herunder.