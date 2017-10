Forvirring i håndboldhallen: Ét mål skaber tvivl om resultat

Hvor mange mål var det lige, at Aalborg Håndbold satte på tavlen i går mod storklubben Paris Saint-Germain? ’Tjek dog resultatlisten’ tænker nogen måske, men det er faktisk ikke så nemt.

I gårsdagens sending på DR1 sagde kommentator Andreas Kraul 26 mål, mens værten Tina Müller sagde 27 mål kort efter, og forvirringen er til at forstå.

Læs også: VIDEO Dansk dominans på rundens hold i Champions League

På TV, som Andreas Kraul havde foran sig, stod der nemlig 26, mens Tina Müller fra sidelinjen kiggede på resultattavlen i hallen, og den sagde 27.

- Det må jeg indrømme, at jeg er blevet i tvivl om. Efter kampen var der en af vores ledere fra klubben, der kom og sagde, at han troede, at vi havde fået et mål for meget. En gang imellem går det jo stærkt i håndbold, forklarer Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen.

Læs også: Mikkel Hansen om CL: Vi vil gøre det bedre i år

- Jeg kan lige så godt være ærlig og sige, at det ved jeg ikke. Der var nogle gange i kampen, hvor de ikke fik skiftet rigtigt oppe på måltavlen, og det går jo stærkt i håndbold, og så bliver man selv i tvivl. Så jeg må indrømme, at jeg selv er i tvivl, og så kan jeg egentlig godt forstå, at der er andre, der også er blevet det, siger han.

Kamprapporten efterfølgende ser dog ud til at opklare, hvad der er sket. Aalborg Håndbolds Buster Juul scorer nemlig på straffekast, og her går resultattavlen i hallen fra 23-29 til 25-29. Derfor bør det rigtige slutresultat være et nederlag på 26-33 til nordjyderne.

Læs også: VIDEO Mikkel Hansen og PSG bankede Aalborg

Problemet er bare, at EHF’s delegerede har noteret i sin egen kamprapport ud fra haltavlen, og derfor står der i skrivende stund´27-33 på deres hjemmeside.