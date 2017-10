Græsk lynduo skal stoppes i Nykøbing Falsters første CL-udekamp

Nykøbing Falster fik en forrygende start på livet som Champions League-deltager, da det danske mesterhold i første runde slog polske Vistal Gdynia.

Det var hjemme i Arena Næstved foran 2000 tilskuere, men i dag gælder det så debuten som udebanehold, når de i Slovenien møder RK Krim fra Ljubljana.

At det for mange af Nykøbing Falster-spillerne er første gang, de står som deltagere i en udekamp i Champions League, skal man ikke lægge så meget i, mener træner Jakob Larsen.

RK Krims triumfer Champions League-vinder 2001 og 2003 Champions League-finalist 1999, 2004 og 2006 Slovensk mester 22 gange siden 1995 Slovensk pokalmester 24 gange siden 1993

- Om du spiller Champions League eller EHF Cup, så er rytmerne de samme. Man kommer frem til hallen, skal træne i den og forberede sig på samme måde som til en ligakamp. Og så skal man forberede sig godt på det taktiske alter, og hvis man gør det, så kan man også spille gode kampe selv mod hold, der har stor historik og håndboldkultur, siger han.

Vil kopiere Bukarest

Dagens slovenske modstander fik en dårlig start på turneringen med en gedigen øretæve på udebane mod et andet storhold, CSM Bukarest, med 30-18.

En kamp, som Jakob Larsen har nærstuderet, og håber på at kunne kopiere. Det kræver, at det lykkes at dæmme op for holdets to store profiler.

- Det betyder, at vi skal stå kompakt i vores forsvar, og vi skal ikke overlade for store rum til dem.

- Hvis vi gør det, så har de et par meget hurtige spillere, særligt de to grækere, som måske på papiret er meget upåagtede, men meget hurtige, siger han med henvisning til Lamprini Tsakalou og Elizabeth Omoregie (Født i Grækenland, men spiller for det bulgarske landshold, red.).

-De må ikke få lov til at lave for meget ravage, og det undgår vi bedst ved at stå kompakt, have store parader og stole på, at vores keeper har redningerne på skud fra distancen.

-Så tror jeg på, at vores traditionelle 6-0-formation kan bære os igennem en masse gode forsvarsaktioner, som kan give et udbytte i form af en masse kontramål, siger Jakob Larsen.

Kampen begynder klokken 15.00 og kan ses på DR1 fra klokken 14.55.