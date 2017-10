Hjemvendte Anders Eggert: Nu er jeg igen glad for at spille håndbold

Anders Eggert vendte i sommer hjem til dansk håndbold, da han skrev en treårig kontrakt med Skjern. En beslutning som har genfundet hans glæde ved håndbold og muligvis forlænget karrieren.

- Der er rigtig mange gode ting ved at vende hjem. Det bedste har været, at tingene er blevet, præcis som jeg har håbet - det går godt på banen og uden for banen. Samtidig har min krop det bedre, og mit hoved har det væsentlig sjovere, fortæller Anders Eggert.

Det sidste stykke tid i Flensborg havde Anders Eggert svært ved at finde glæden ved sporten, og kroppen begyndte også at blive skadesramt.

- I slutningen blev det lidt tungt, fordi man udvidede Champions League, så der blev mange flere kampe og mange flere rejsedage. De mange timer i bus, samtidig med at jeg blev ældre, gjorde, at jeg blev nødt til at æde mig igennem tingene. Og dét har aldrig været den måde, jeg har spillet håndbold på.

Glæden ved håndbold er tilbage

Efter otte gode år i Flensborg måtte Anders Eggert erkende, at glæden for sporten skulle genfindes, hvis karrieren skulle fortsætte – og den gejst fandt han i Skjern.

- Nu er jeg kommet hjem og har den der glæde ved, at jeg igen føler mig frisk, når jeg går til træning. Jeg glæder mig til at tage til træning og kamp.

Beslutningen om at skrive en treårig kontrakt med Skjern Håndbold er indtil videre det helt rigtige valg, mener Eggert.

Klubben har præsteret godt, og Eggert har masser af personlig succes, hvor han har scoret på 39 ud af 40 straffekast i den hjemlige liga og Champions League, hvilket giver en succesprocent på uhørte 98, hvilket også gør ham til topscorer i den hjemlige liga.

- Jeg synes det går godt i Skjern, så lad os nu se, om det ikke også bliver ved sådan. Lige nu krydser jeg fingre. Jeg har ikke nogen skader, og det kører. Det håber jeg rigtig meget kan fortsætte, slutter Eggert.

Du kan se interviewet i videoen ovenfor eller i pausen af Skjern Håndbolds Champions League-kamp på udebane mod Kadetten Schaffhausen i aften. Der er optakt fra 20.10 på DR3. Du kan også lytte med i LIGA på P3.