Mikkel Hansen og PSG bankede Aalborg

Aalborg Håndbold må stadig glæde sig over en enkelt sejr i gruppespillet i Champions League.

Søndag gæstede verdensstjernerne fra Paris Saint-Germain Aalborg i et opgør, der aldrig blev spændende.

PSG med Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard vandt sikkert opgøret 33-26, og dermed nåede PSG op på otte point i gruppe B ligesom Veszprem, der har spillet en kamp færre.

Aalborg ligger stadig i bunden med to point efter fem kampe, hvor det er blevet til sejr over slovenske RK Celje, mens Flensburg-Handewitt, THW Kiel, hviderussiske Meshkov Brest og PSG alle har slået det danske mesterhold.

Pariserne kom hurtigt foran med to mål, men Buster Juul udlignede til 2-2 efter tre minutter.

Klubberne fulgtes også ad til 4-4, men så tog PSG fra, og Mikkel Hansen gjorde det til 8-4 efter ti minutter.

Fire mål var PSG også foran med ved indgangen til de sidste ti minutter af første halvleg.

Det var som om, PSG kunne skrue tempoet op, når de lystede, og Uwe Gensheimer øgede til 16-11 med et par minutter igen.

Hjemvendt nordmand

Sander Sagosen var tilbage på sin tidligere hjemmebane efter skiftet fra Aalborg til PSG før sæsonen, og han øgede til 17-11 med sin anden scoring i halvlegen, før Gensheimer sikrede pauseføring på 18-11.

Aalborg skulle øge niveauet i stort set alle spillets faser for på nogen måde at skulle kunne true gæsterne, men det var noget af en opgave for det danske mesterhold.

Patrick Wiesmach reducerede dog til 12-18 med anden halvlegs første scoring, og Arnor Atlason og Buster Juul sørgede med en scoring hver for 15-20 efter tre minutter.

Atlason gjorde det til 18-23, men da Patrick Wiesmach fik en udvisning i to minutter, blev forskellen igen stor, og Luc Abalo øgede til 26-18.

Mikkel Hansen fik spilletid igen efter et kvarter af anden halvleg, og med ti minutter tilbage var PSG stadig komfortabelt foran.

Tobias Ellebæk reducerede til 23-28, og kort efter scorede Mikkel Hansen sit andet mål i kampen.

Aalborg var bedre med i anden halvleg, men var aldrig tæt på at skabe den store overraskelse og ligger stadig i den tunge ende i gruppen.

