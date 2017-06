Møllgaard tabte finalen i sidste sekund: Bliver aldrig glad for sølv

Med syv sekunder tilbage lignede det en sikker forlænget spilletid, da Henrik Møllgaard og Mikkel Hansens PSG udlignede. Men på mærkværdig vis nåede Vardar alligevel at score og vinde kampen og dermed Champions League.

Dermed har både Mikkel Hansen og Henrik Møllgaard stadig deres første Champions League-triumf til gode.

- Jeg bliver aldrig glad for den sølvmedalje. Det gør nogle gange ondt at spille de store kampe, og jeg har også prøvet at vinde. Dog ikke Champions League, siger Henrik Møllgaard.

- Det er lige så trist, som det var sjovt i går at vinde med en. Men det her gør ekstra ondt. De var dygtige. Specielt defensivt sammen med Sterbik. Det er fortjent, at de vinder, forklarer Møllgaard.

Det er specielt afslutningen, som sidder i Møllgaard, hvis PSG’s forsvar ikke så alt for heldigt ud.

- Vi er selvfølgelig pressede af, at vi er en mand i undertal. Vi forsøger at gå lidt frem i banen, men de er snu, og så bliver den afgjort, siger Henrik Møllgaard.

Jeg håber ikke, at det er sidste gang, at jeg spiller en Champions League-finale. Det er fantastisk at være her i Køln. Vi har glædet os og været fuldt fokuserede, men vi manglede lige det sidste i dag, lyder det fra ham.

Mikkel Hansen var alt for skuffet til at stille op til interview efter kampen.