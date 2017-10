Mulle blev den store mod mægtige Neagu: Det er ubeskriveligt

Det kan godt ske, at Cristina Neagu er verdens bedste håndboldspiller, men i dag blev hun sat kraftigt på plads i Næstved. Her løb hun nemlig ind i Nykøbing F. Håndboldklubs playmaker Kristina Kristiansen.

Det blev til en meget overraskende sejr på 25-22 de danske mestre over CSM Bucuresti, der har været med til Final Four i Champions League de seneste to år, hvor de sæson kun blev til bronze, så hentede rumænerne faktisk guld i 2016.

- Jeg kan ikke beskrive det. Det var en vild kamp og så fedt at spille. Hallen var virkelig oppe at køre, og det er så dejligt, når man spiller en så vild kamp som i dag. Vi spiller bare godt hele kampen. Der er ikke et minut, hvor vi falder ud. Det skal vi have ros for, forklarer Kristina Kristiansen.

- Vi gik ind til den her kamp uden pres på vores skuldre. Vi har aldrig spillet Champions League før, og vi har ikke vundet så mange kampe på det seneste, så vi havde snakket om, at vi skulle spille frit. Det gør os bedre, at vi kan spille frit uden forventninger på os. Det gjorde, at vi kunne vinde i dag, siger hun.

Nykøbing F. Håndboldklub har nu vundet to af de tre første kampe i Champions League, hvor det blev til et meget snævert nederlag til Ljubljana.