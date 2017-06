Af Casper Helweg Christiansen og Henrik Liniger

FC Barcelonas håndboldherrer må rejse hjem fra Final4-stævnet i Køln uden medaljer.

Det var nu ikke så meget fjerdepladsen, men derimod det faktum, at han havde spillet sin sidste internationale kamp i Barcelona-trøjen, der efterfølgende prægede Jesper Nøddesbo.

Derfor gik den danske stregspiller hurtigt gennem interviewområdet efter nederlaget i bronzekampen mod Veszprem. Først efter at have været nede og vende i omklædningsrummet i en lille halv times tid vendte Nøddesbo tilbage og gav interviews til de ventende journalister.

- Der er masser følelser involveret og der er en knude i maven. Det er en svær tid lige nu.

Kommer det til at stå klart for dig, at der ikke kommer så mange flere af de her oplevelser?

- Ja. Det er det, der ligesom kommer op til overfladen nu og det er det, der gør ondt.

Emotionelt

Jesper Nøddesbo har tilbragt de sidste ti sæsoner i Barcelona, men nu er det ved at være slut. Til sommer vender hjem til Danmark og fortsætter karrieren i Bjerringbro-Silkeborg.

- Jeg står ikke og mangler medaljen lige nu. Det er ligeså meget det emotionelle i, at det er ti år der kommer op til overfladen. Det er det, som er svært.

Skal du se finalen?

- Den er et godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, at jeg hellere vil lege med mine piger, slutter Nøddesbo.

Jesper Nøddesbo har i sin tid i FC Barcelona været med til at vinde syv spanske mesterskaber og to Champions League-titler.