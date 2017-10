Skarpretteren Eggert fortsætter sin uhyrlige stime: 41 mål på 42 straffekast

Anders Eggert har altid været skarp fra syvmeterpletten, når der skulle eksekveres straffekast. Den skarphed har han taget til et nyt og nærmest overmenneskeligt niveau i denne sæson, hvor han har scoret 41 gange på 42 forsøg.

Han har stadig til gode at brænde i Champions League, og i onsdagens nederlag til Kadetten Schaffhausen scorede han to gange, så han nu er på 15 træffere på 15 forsøg i Champions League. I ligaen har han kun brændt én gang, selvom han 27 gange er gået frem til pletten.

Læs også: VIDEO Sløj afslutning koster Skjern sejren i Champions League

En udnyttelsesprocent på 97,6.

Anders Eggert forklarer selv sin overlegenhed fra pletten med, at han inden sæsonen vendte hjem til dansk håndbold og Skjern efter en lang karriere i Tyskland.

-Det er i hvert fald nyt, at jeg står over for mange målmænd, jeg ikke har skudt på før, hvilket vil sige, at folk reagerer lidt anderledes, end de gjorde i Bundesligaen. Mange af dem var jo folk, jeg havde skudt på så mange gange, så de gættede på en anden måde.

Fænomenal og ustoppelig

En af dem, der har et indgående kendskab til Anders Eggerts evner fra syvmeterpletten er Skjern-keeper Emil Nielsen.

Det er nærmest kun til at grine af Emil Nielsen

Han prøver ofte kræfter med Eggerts drilske afslutninger fra straffeslinjen til træning. Under kampene står han til gengæld bare og nyder sin holdkammerats overlegenhed i den anden ende af banen.

-Det er jo helt fænomenal. Det er nærmest kun til at grine af. Han er jo fuldstændig ustoppelig.

Læs også: Hjemvendte Anders Eggert: Nu er jeg igen glad for at spille håndbold

-Han er også typen, der hver eneste gang der er pause i træningen, eller den er færdig, så står han og træner straffe. Han er en helt fænomenal straffeskytte, og jeg tror, at han fortsætter den statistik i lang tid, lyder holdkammeratens skudsmål.

Forventer afbrændere

Helt så optimistisk er Anders Eggert nu ikke i forhold til at bevare sin tårnhøje scoringsprocent, men mindre kan også gøre det for den lille fløjspiller.

-Det håber jeg, at jeg kan. Jeg skal også være helt ærlig og sige, at jeg ikke tror det. Det ville være uhørt. Så er jeg næsten nødt til at få en skade nu og udgå. Men jeg håber, at jeg kan holde den deroppe.

Læs også: 12 Eggert-mål sikrer Skjern sejr

-Jeg plejer at sige, at kan jeg nå 85, så har det været en fin sæson. Og det har også vist sig mange gange, at ligger man over det, så er man den bedste af dem, der skyder mange straffe. Det var det jeg sigtede efter, og det er stadig det, jeg sigter efter, siger han.

Øverst kan du se et indslag fra pausen i kampen mod Kadetten, hvor Anders Eggert fortæller om sine evner som straffeskytte. I kampen lavede han to mål på straffekast, og hans udnyttelsesprocent steg derfor fra 96 til 97,6.