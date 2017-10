VIDEO Dansk dominans på rundens hold i Champions League

Aalborg Håndbold fightede med næb og kløer søndag mod verdensstjernerne fra Paris Saint-Germain, og selvom det stadig endte med et ret klart nederlag, så bliver præstationen i dag belønnet.

Læs også: VIDEO Mikkel Hansen og PSG bankede Aalborg

Nordjydernes venstre fløj Buster Juul er nemlig kommet på rundens hold i Champions League efter en flot indsats, hvor han var træfsikker fra både fløjen og på straffekast på trods af, at han stod over for den franske supermålmand Thierry Omeyer. Han nåede op på otte mål.

25-årige Buster Juul var dog ikke den eneste dansker på rundens hold. Også Mads Mensah fandt vej til holdet efter en flot præstation for sit hold Rhein-Neckar Löwen.

Læs også: Mikkel Hansen om CL: Vi vil gøre det bedre i år

Du kan se holdet nedenunder her eller i videoen i toppen af artiklen.

Venstre fløj: Buster Juul, Aalborg Håndbold

Venstre back: Mads Mensah, Rhein-Neckar Löwen

Playmaker: Nemanja Pribak, Besiktas Mogaz

Højre back: Alex Dujshebaev, Vive Kielce

Højre fløj: Michal Daszek, Wisla Plock

Stregspiller: Nicolas Tournat, Nantes

Målmand: Arpad Sterbik, HC Vardar