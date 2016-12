Danmarks håndboldkvinder i verdenstoppen i 2020

Af Morten Thunø

Der var flere unge spillere på det danske kvindelandshold, der trådte i karakter ved EM i Sverige trods beskeden international erfaring.

Spillere som Mette Tranborg, Line Haugsted, Anne Mette Hansen og Althea Reinhardt viste ofte prøver på deres enorme potentiale, og præstationerne fra de unge spillere vækker optimisme for dansk kvindehåndbolds fremtid hos U/19-landstræner, Heine Eriksen.

-Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at når der bliver spillet et OL i 2020, så vil Danmark være med til at spille om medaljer, fortæller Heine Eriksen.

Optimismen hos U/19-landstræneren styrkes gennem et indgående kendskab til de spillere, der er på vej frem gennem talentudviklingsarbejdet i DHF kombineret med sammensætningen af det nuværende landshold under Klavs Bruun Jørgensen.

-Vi kan ramme verdenstoppen igen. Vi har allerede fået Stine Jørgensen og Sandra Toft op på verdenseliteniveau, og med den gode blanding på landsholdet og den enorme talentmasse, vi har i Danmark, så ser det rigtig spændende ud på sigt, fortsætter Eriksen.

Suverænt U/20-kuld på vej frem

Nuværende talentchef i Dansk Håndbold Forbund og U/17-landstræner, Flemming Dam Larsen, stod i spidsen for det danske U/20-landshold, da de blev verdensmestre tilbage i juli måned og dermed afsluttede deres tid i ungdomssystemet hos DHF.

Her slog Danmark Rusland efter forlænget spilletid. Blandt andet med en all star-vindende keeper i 20-årige Althea Reinhardt. VM-sejren understreger en ekstraordinær stærk talentmasse i det danske ungdomssystem.

-I årgang 96-97 har vi øjeblikket over 40 spillere, der er med i håndboldligaen, og det er i deres kun to første seniorår. Det er noget af det, som vores talentarbejde skal afspejle, så de kan videreudvikle sig til A-landsholdet, fortæller Dam Larsen.

-Tallet (de over 40 ligaspillere, red.) ligger meget højt, og det vidner om en bred årgang, der tog medaljer ved alle slutrunder - også med bærende spillere, der var fraværende. Blandt andet Mette Tranborg der blev rykket længere op i rækkerne og slet ikke spillede på den årgang, hun hørte til.

Danmarks resultater de seneste to år 2016: U/20-VM-guld mod Rusland 2016: U/19-VM-sølv mod Rusland 2015: U/18-EM-guld mod Rusland 2014: U/20-VM-bronze mod Tyskland 2014: U/18-VM-bronze mod Montenegro

Danmark vælter sig i talenter

Heine Eriksen har et godt indblik i årgang 98/99 som landstræner for U/19, som han tilbage i juli sikrede dansk VM-sølv med i Slovakiet.

-Der er spillere på den her årgang med et kæmpe potentiale. De er nu 17-18 år, og der er endnu langt til A-landsholdet, men der er flere der på sigt kan blive A-landsholdsspillere, og nogle af dem kan endda blive profiler, vurderer Eriksen.

Når Flemming Dam Larsen skal udtage U/17-landsholdet står han med et regulært luksusproblem. Landstræneren beretter om hele 35 spillere, der kan gøre sig gældende på U/17-landsholdet, og hvor flere er dem begår sig på topniveau.

-Der er masser af talent at tage af. Også når vi sammenligner os med de andre nationer. Det lyder voldsomt, men til de kommende år, vil der være en forholdsvis stor mængde at tage af, vurderer Flemming Dam Larsen om fremtidens spillermateriale til A-landsholdet.

Strømlinet talentarbejde skal tage Danmark til tops

Danmark ligger i verdenstoppen i forhold til talentudvikling, og den status skal føre Danmark op til verdenseliten på seniorplan til 2020.

Talenter som Mette Tranborg, Anne Mette Hansen og Line Haugsted er gode beviser på spillere, der er taget godt hånd om siden 14-års-alderen, hvor de er blevet skolet på en bestemt måde af DHF.

-For seks-syv år siden begyndte vi at kigge på den slags spillere. Store, fysisk stærke spillere, der også er bevægelige, fortæller Heine Eriksen.

-Vi skal gerne have bygget den her store bredde op omkring A-landsholdet, så vi ikke er tvunget til at tage de her spillere for tidligt ind på A-landsholdet. De skal nå at snuse til udviklings- og A-landshold, så der kommer en naturlig overgang. Det har Norge eksempelvis været rigtig gode til, fortæller Eriksen.

-Vi kan godt have et håb om at nå verdenstoppen, hvis vi hele tiden får puttet en enkelt eller to ind på A-landsholdet. Hvis vi får scoutet de spillere, der kan dække Klavs' (Bruun Jørgensen, red.) offensive forsvarsspil, så kan vi godt blande os. Man kan aldrig garantere medaljer, men vi kan komme op og ligge i toppen. Det er helt sikkert, lyder det fra Flemming Dam Larsen.