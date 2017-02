Esbjerg-træner før storkamp: Som at møde Barcelona

Af Mathias Jacobsen

Når de danske mestre fra Team Esbjerg i dag løber på banen i Dokken i det vestjyske, venter der noget af en mundfuld.

Det ungarske storhold Györi venter således i Champions League-turneringen, og cheftræner Lars Frederiksen håber, at esbjergensernes rolle som underdog kan blive en fordel.

- Vi kan spille frit, og håndbolden er rund, så vi tror selvfølgelig på, at vi drille dem på hjemmebane. Men der er ingen tvivl om, at Györi skal underpræstere, og at vi samtidig skal håbe på, at alle vores spillere leverer på topniveau, siger Lars Frederiksen til DR Sporten.

Verdens bedste hold lige nu

Blandt de store profiler for det ungarske mandskab kan nævnes norske Nora Mørk, ungarske Anita Görbicz og hollandske Nycke Groot. Men det er blot nogle af stjernerne på et hold, der er stærkt over hele linjen.

- De har intet svagt punkt. Det er verdens bedste hold lige nu, og de er også storfavoritter til at vinde Champions League. Det er i hvert fald, hvad alle går og siger.

- Så det er en markant storklub, vi skal spille imod. Og på fodboldfronten ville det være som at spille mod Barcelona, siger Lars Frederiksen.

Opgøret mellem Team Esbjerg og Györi kan følges direkte på DR1 med optakt fra klokken 16.35.