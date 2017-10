Kasper Søndergaard stopper på landsholdet med øjeblikkelig virkning

Af personlige årsager indstiller den mest vindende landsholdsspiller i dansk herrehåndbold, Kasper Søndergaard, landsholdskarrieren med øjeblikkelig virkning efter 184 kampe og 395 mål i rødt og hvidt.

Efter lange overvejelser har Kasper Søndergaard meddelt landstræner Nikolaj Jacobsen, at han ikke længere står til rådighed for landsholdet. Den 36-årige Skjern-spiller ikke længere afse tiden til landsholdet på grund af et travlt familieliv.

- Jeg har altid sat en stor ære i at spille for Danmark, men har også tidligere holdt en pause fra landsholdet, fordi jeg altid har sat familien før alt andet.

- Nu er jeg nået til et punkt, hvor jeg ikke længere kan få rollen som landsholdsspiller til at gå op med klubkarrieren og familielivet, siger Kasper Søndergaard i en pressemeddelelse fra Dansk Håndbold Forbund (DHF).

Kasper Søndergaards meritter for landsholdet Debuterede i rødt og hvidt i 2004 og har siden været med til at vinde: 1 x OL-guld 2 x EM-guld 2 x VM-sølv 1 x EM-sølv 1 x VM-bronze Ifølge DHF er Kasper Søndergaard dermed den mest vindende spiller i landsholdsregi i dansk herrehåndbold.

De mange år på topplan har sat sine fysiske spor på højrebacken, så kroppen kan ikke længere klare så meget som tidligere i karrieren.

- Det bliver hårdere og hårdere at stå op om morgen. Da jeg stadig rigtig gerne vil spille håndbold, er landsholdet desværre der, hvor det er muligt skære fra, lyder det yderligere fra Kasper Søndergaard.

Ærgerlig landstræner

Landstræner Nikolaj Jacobsen ærgrer sig over Kasper Søndergaards beslutning, som han dog har stor forståelse for.

- Det er rigtig ærgerligt, at Kasper ikke længere kan få tingene til at gå op. Han har været en rigtig vigtig spiller for Danmark gennem mange år, siger Nikolaj Jacobsen i pressemeddelelsen fra DHF.

- Når det er sagt, så er der bare ting, der er vigtigere end håndbold, og familien skal altid komme i første række.

- Det er fuldt forståeligt, at han efter mange års tro tjeneste er nødt til at prioritere familien over landsholdet, siger landstræneren.

Landsholdets næste store opgave er EM i Kroatien til januar.