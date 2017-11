Aalborg på ret kurs: Sindssyg vigtig sejr

Efter fem nederlag i træk - heraf to i ligaen - smagte Aalborg Håndbold igen sejrens sødme, da det blev til ligasejr på 29-24 hjemme over Århus.

Dermed halede nordjyderne ind på ligaens top-3, hvilket var vitalt ifølge landsholdsbacken Martin Larsen, der onsdag bidrog med fem mål.

- Det betyder sindssygt meget for os. Vi vidste, at vi skulle have to point for at hænge på i toppen, da der venter os nogle svære kampe. Det var vigtigt for selvtilliden. Det er lang tid siden, vi har tabt fem kampe i træk, siger Martin Larsen.

Aalborg manglede flere profiler, men selv med en smal trup kom sejren forholdsvis enkelt hjem efter 16-11 ved pausen.

- Vi kom godt ud, og det var vigtigt at have noget at tære på, når vi er så få spillere og spiller så mange kampe i øjeblikket. Der vil alt andet lige blive trukket hårde veksler på mange.

- Det så man også i starten af anden halvleg, hvor vi lige mistede pusten. Vi fik sat en prop i rimelig hurtigt og steppede op og fik ro på med et par mål. Efter det spillede vi godt og fik brugt alle mand, så vi er meget tilfredse, siger backen.

Nederlaget var Århus' tredje i træk, og træner Erik Veje Rasmussen mener, at holdet fejlede i begge ender af banen.

- Vi brændte alt for mange åbne chancer, også da vi var ved at komme tilbage. Derudover lavede vi for mange tekniske fejl. Min analyse af angrebsspillet var, at vi manglede binding mellem bagspillet og stregspillet.

- I forsvaret var jeg lidt efter mine midterforsvarere, fordi de blev bundet af modstandernes stregspillere og i for ringe grad fik dækket deres egen mand. Derfor kunne Aalborg skyde lige igennem os i midterzonen, siger Erik Veje.

Det var også en af årsagerne til, at kampen ikke talte en eneste tominuttersudvisning.

- De kom simpelthen ikke frem til de skytter, der kom ind over midten, og derfor var det ikke muligt at ramme dem, lyder det fra Veje.

Århus forbliver på sjettepladsen med 12 point for 12 kampe. Men der er kun et point til niendepladsen, og kun top-8 avancerer til slutspillet. Det ryster dog ikke træneren.

- Trods de problemer, vi har, er jeg fortrøstningsfuld om, at vi nok skal få en god sæson, men vi skal lige have drejet på nogle knapper inden de næste kampe, siger Erik Veje.

/ritzau/